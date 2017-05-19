إسناد الأسرى" الفلسطنيين: إضراب شامل الاثنين المقبل بالأراضي المحتلة2017-05-19 21:00:46
أعلنت اللجنة الوطنية لإسناد إضراب الأسرى الفلسطينيين اليوم الجمعة، عن عدد من الفعاليات المقرر تنفيذها الأسبوع المقبل نصرة لأسرى إضراب الكرامة والذين دخلوا شهرهم الثاني في الإضراب عن الطعام، موضحةً أن الاثنين المقبل يوم إضراب شامل في الأراضي المحتلة كافة.
وقالت اللجنة في بيان “نشهد اللحظات الأكثر حساسية وحسمًا في هذه المعركة (إضراب الكرامة)، لحظات تختزل شهرًا من الصمود الأسطوري للأسرى والذي يقابله شعبنا بالإسناد المشرف”.
وأضافت “لحظات ستحسم فيها المعركة حتمًا لصالح أبطالنا المضربين بفضل صمودهم ووحدتهم وتمسكهم بقيادتهم التي تمثلهم وتقود معركتهم، وبفضل التحامكم معهم ووقوفكم إلى جانبهم في كل مكان وفي كل الميادين والساحات”.
وأكدت اللجنة أهمية تضافر الجهود كافة ووحدة أبناء شعبنا في كل مكان، والعمل يداً بيد وبشكل موحد ضمن برنامج فعاليات واحد نصرة لمعركة الحرية والكرامة.
وأهابت بالالتزام بالفعاليات التالية:
- غدا السبت يوم لتجسيد البرنامج الوطني في مقاطعة البضائع الإسرائيلية وتنفيذ ذلك من قبل التجار والوكلاء والمواطنين.
- الأحد إضراب جزئي من الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 2 مساءً يستثنى منه الجامعات والمدارس والصحة مع التشديد على ضرورة التواجد في خيم الاعتصام في فتره الإضراب.
- الاثنين يوم إضراب شامل ويشمل الإضراب كافة الأراضي المحتلة في الضفة وغزه والقدس بالإضافة لفلسطين المحتلة في الـ 48 والشتات مع التوجه لخيم الاعتصام والتجمع هناك بدءا من الساعة 11 للانطلاق في مسيرات غضب حاشدة وتنفيذ إضراب عن الطعام ليوم واحد من الساعة 10 صباحا حتى 10 مساءً سيضم إلى جانب جماهيرنا قيادات شعبنا السياسية وأعضاء التشريعي والمجلس الوطني وكوادر وقادة الفصائل الميدانية.
- الثلاثاء مسيرات غضب في كافة محافظات الوطن تنطلق من خيم الاعتصام الساعة 12 ظهراً.
- الأربعاء التواجد في خيم الاعتصام الساعة 11 صباحاً في كافة المحافظات والخروج بمسيرات ليلية الساعة 8 مساءً.
- الخميس عقد مؤتمرات شعبية الساعة 12 ظهرا في كافة أرجاء الوطن ومبايعة الأسرى على الاستمرار في معركتهم حتى النصر.
- الجمعة الصلاة في الساحات العامة ومن ثم الانطلاق في مسيرات إلى الطرق الالتفافية وبوابات السجون ونقاط الاحتكاك.
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