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حيلة بـ "واتس آب" تمنع البرمجيات الخبيثة
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حيلة بـ "واتس آب" تمنع البرمجيات الخبيثة

2017-05-19 20:57:18

من منا لم يصله في أكثر من مرة روابط مشبوهة على “واتس آب” تتسبب في كثير من الأحيان في إصابة الهاتف ببرامج خبيثة تنتشر سريعاً لدى كل الموجودين في قوائم الاتصال.
عندما يتلقى مستخدمو “واتس آب” رسالة تحتوي على رابط، يثور الفضول عند النسبة الأكبر من هؤلاء المستخدمين لفتح الرابط والتعرف على محتواه، وهنا تقع الكارثة إذا كان ذلك الرابط فيروساً أو برمجية خبيثة، حسب “سكاي نيوز” عربية.

ولذلك فإن هناك حيلة مفيدة جدا تتيح لأي مستخدم تفحص الروابط التي يتلقونها دون فتحها وذلك من خلال التطبيق ذاته، ودون أدوات إضافية وبشكل آمن، يمكن للمستخدم التحقق من الرابط من خلال نسخه ثم لصقه في المساحة المخصصة للإرسال في “واتس آب” دون إرساله، وعندها سيقدم التطبيق معاينة للرابط ومن هذه المعاينة يمكن للمستخدم أن يرى محتوى الرابط دون فتحه، لن يقوم التطبيق بتوفير معاينة للروابط الخبيثة، وهذه الحيلة هي الأفضل والأسهل للتحقق مما يستلمه المستخدم.

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