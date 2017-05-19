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الرئيس السوداني يبعث رسالة خطية إلى العاهل المغربي
الرئيس السوداني عمر البشير

الرئيس السوداني يبعث رسالة خطية إلى العاهل المغربي

2017-05-19 20:55:11
أ ش أ

بعث الرئيس السوداني، عمر البشير، رسالة خطية للعاهل المغربي الملك محمد السادس، سلمها له مدير مكتبه وزير الدولة برئاسة الجمهورية، الفريق طه عثمان الحسين، عصر اليوم الجمعة في الرياض.
وذكرت وكالة السودان للأنباء، أن الجانبين ناقشا بعض الملفات الخاصة بين البلدين، وحمل العاهل المغربي، المبعوث السوداني، دعوة للرئيس البشير لزيارة المملكة المغربية عقب عيد الفطر المبارك.
واتفقا على أن يقوم العاهل المغربي بزيارة للسودان في شهر سبتمبر المقبل، تمتد أسبوعا.

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