أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، انتهاء مفاوضات جنيف-6 حول سوريا، معتبراً أن هذه الجولة نجحت في التركيز على العملية السياسية مع الحفاظ على السلال الـ4.

وقال دي ميستورا - في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة اوردته قناة روسيا اليوم الاخبارية - إن الجولة القادمة من العملية التفاوضية في جنيف ستعقد في يونيو المقبل وذلك من دون تحديد الموعد الدقيق، مشيرا إلى أنه “يتوقف على عوامل عدة”.

وذكر المبعوث الأممي أنه أجرى في جنيف، الجمعة، “اجتماعا ثلاثيا بناء ومناسبا جدا مع ممثلين عن الولايات المتحدة وروسيا”، موضحا أن هذه المحادثات تناولت بحث “المفاوضات بين الأطراف السورية ومسائل أخرى”.

وشدد دي ميستورا أن الاجتماعات الجارية في المدينة السويسرية على مستوى الخبراء تم إطلاقها كوسيلة لتسهيل الانتقال إلى المفاوضات المباشرة.

وأشار دي ميستورا إلى أنه سيحدد النتائج الملموسة لجنيف-6 في إطار اجتماع معني لمجلس الأمن الدولي خلال الأسبوع القادم.

وأكد أن كلا من منصتي موسكو والقاهرة لم تشاركا في أعمال الاجتماعات الفنية حول القضايا الدستورية مع وفد الهيئة العليا للمفاوضات، متعهدا بمواصلة بذل الجهود لتغيير هذا الوضع.