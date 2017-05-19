 Moheet on google
الجمعة 19 مايو 2017 09:40 مساءً
روابط سريعة
دي ميستورا يعلن انتهاء مفاوضات جنيف-6
المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا

دي ميستورا يعلن انتهاء مفاوضات جنيف-6

2017-05-19 20:52:16
أ ش أ

أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، انتهاء مفاوضات جنيف-6 حول سوريا، معتبراً أن هذه الجولة نجحت في التركيز على العملية السياسية مع الحفاظ على السلال الـ4.

وقال دي ميستورا - في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة اوردته قناة روسيا اليوم الاخبارية - إن الجولة القادمة من العملية التفاوضية في جنيف ستعقد في يونيو المقبل وذلك من دون تحديد الموعد الدقيق، مشيرا إلى أنه “يتوقف على عوامل عدة”.

وذكر المبعوث الأممي أنه أجرى في جنيف، الجمعة، “اجتماعا ثلاثيا بناء ومناسبا جدا مع ممثلين عن الولايات المتحدة وروسيا”، موضحا أن هذه المحادثات تناولت بحث “المفاوضات بين الأطراف السورية ومسائل أخرى”.

وشدد دي ميستورا أن الاجتماعات الجارية في المدينة السويسرية على مستوى الخبراء تم إطلاقها كوسيلة لتسهيل الانتقال إلى المفاوضات المباشرة.

وأشار دي ميستورا إلى أنه سيحدد النتائج الملموسة لجنيف-6 في إطار اجتماع معني لمجلس الأمن الدولي خلال الأسبوع القادم.

وأكد أن كلا من منصتي موسكو والقاهرة لم تشاركا في أعمال الاجتماعات الفنية حول القضايا الدستورية مع وفد الهيئة العليا للمفاوضات، متعهدا بمواصلة بذل الجهود لتغيير هذا الوضع.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3