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الصين ترفض احتجاجا يابانيا بشأن تحليق طائرة بدون طيار بمنطقة جزر متنازع عليها
طائرة بدون طيار

الصين ترفض احتجاجا يابانيا بشأن تحليق طائرة بدون طيار بمنطقة جزر متنازع عليها

2017-05-19 20:42:43
أ ش أ

رفضت الصين تقبل أي احتجاج من جانب اليابان بشأن ما قيل عن إطلاق سفن حرس السواحل الصينية لطائرة بدون طيار بينما كانت تقوم بدوريات حول جزر دياويو داو، وهى الجزر المتنازع عليها بين البلدين والمعروفة فى اليابان بإسم جزر سينكاكو.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشان يينغ - في تصريح أدلت به اليوم ردا على قول الحكومة اليابانية أنه تم إرسال الطائرات المقاتلة اليابانية من طراز “إف-15” لاعتراض الطائرة بدون طيار الصينية لاختراقها المجال الجوي الياباني علاوة على تقديم شكوى دبلوماسية إلى السفارة الصينية فى طوكيو، أنه أولا وقبل كل شيء يجب تصحيح الخطأ في التقارير الإخبارية الأجنبية حول الطائرة بدون طيار حيث أنها في الحقيقة لم تكن تقوم بأي نشاط عسكري بل كانت تقوم بالتصوير الجوي للمنطقة لصالح بعض وسائل الإعلام.
وأشارت إلى أنه إضافة إلى هذا فهناك حقيقة أخرى وهى أن جزر دياويو داو هي منطقة صينية ولهذا فإنه من حق الصين أرسال سفن خفر السواحل التابعة لها للقيام بدوريات عادية والقيام بمهام لإنفاذ القانون هناك.

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