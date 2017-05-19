"الهلال الأحمر الفلسطيني" يعلن طبيعة الإصابات في المواجهات مع الاحتلال في الضفة وغزة2017-05-19 20:33:26
أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، عن وقوع العديد من الإصابات ومنها بالرصاص الحي في مختلف المحافظات في المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت الجمعية - في بيان تفصيلي، اليوم الجمعة، أظهر طبيعة الإصابات في الضفة الغربية وقطاع غزة - إنه في بلدة بيتا قرب نابلس تعاملت الطواقم الطبية مع إصابة بالرصاص الحي في الفخذ و13 اصابة بالغاز نقلت منهم واحدة للمستشفى وإصابة بعيار مطاطي نقلت للمستشفى أيضا.
أما في بلدة بيت دجن شرق نابلس، فتعاملت الجمعية مع 4 إصابات بالاختناق نتيجة الغاز السام، تم علاجها ميدانياً، في حين تم تسجيل وقوع 7 إصابات مطاط تم علاجها ميدانياً في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.
وأكد البيان تسجيل 3 إصابات بالغاز المسيل للدموع في بلدة نعلين رام الله، وإصابة بالرصاص الحي في قرية عابود قرب رام الله، وتم نقلها إلى مستشفى سلفيت، إضافة خمسة إصابات بالغاز المسيل للدموع تم علاجها ميدانياً في بيت لحم.
وذكرت الجمعية أن طواقمها تعاملت مع إصابة بالمطاط بالفم قرب حاجز قلنديا شمال القدس، نقلت لمجمع فلسطين الطبي، بالإضافة إلى 6 إصابات بالغاز المسيل للدموع وإصابة بالرصاص المطاطي في أريحا.
أما في الخليل فأوضحت الجمعية أن طواقمها تعاملت مع إصابة بالاختناق بالغاز نقلت للمستشفى، و3 إصابات بالاختناق منهم طفل فقد الوعي وتم نقله للمستشفى في بلدة بني نعيم قرب الخليل.
وأعلنت الجمعية عن سقوط إصابتين بالرصاص الحي في حي الشجاعية شرق غزة، وإصابتين بالرصاص الحي بالبطن وهما في وضع الخطر في منطقة شرق خان يونس.
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