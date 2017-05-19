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مميش: الاقتصاد المصري يتعافى
مهاب مميش

مميش: الاقتصاد المصري يتعافى

2017-05-19 20:17:00

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس: إن الاقتصاد المصري يشهد تعافيا وتحسنا كبيرا خلال الفترة الحالية، وأن المشروعات في قناة السويس سوف تجذب المزيد من الاستثمارات.

وأضاف خلال لقائه بقناة “روسيا اليوم”، أن مشروع تنمية محور القناة هو العمود الفقري للاقتصادي المصري، متابعا: “عدم وجود ميناء في سيناء أو منفذ بحرى لها أدى لتأخر تنميتها، وأن التنمية هي أفضل شيء لإقرار الأمن في سيناء”.

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