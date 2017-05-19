ذكر الائتلاف الوطني السوري المعارض أن رئيس الائتلاف رياض سيف، برفقة عضوي الهيئة السياسية هادي البحرة وحواس خليل، التقى في جنيف اليوم الجمعة مع المبعوث الأمريكي مايكل راتني، حيث طالبه بضغط أمريكي على روسيا من أجل دعم العملية التفاوضية نحو الأمام للوصول إلى حل سياسي وفق القرارات الدولية، وتشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية لا دور لبشار الأسد أي دور فيها.

وأضاف الائتلاف - في بيان - أن سيف دعا الحكومة الأمريكية إلى دعم الحكومة السورية المؤقتة وطواقمها العاملة في المناطق المحررة، وذلك بهدف تقديم الخدمات للسكان وتحسين ظروفهم المعيشية، لافتا إلى أن سيف قدم شرحا للخطة الرئاسية للمرحلة القادمة وكذلك خطة إصلاح الائتلاف الوطني، ليتمكن من الارتقاء بعمله ولعب دور أكبر في الدفاع عن الثورة السورية وحق الشعب السوري في نيل الحرية والكرامة.

ونوه البيان إلى أنه تم التأكيد على دور المجلس الوطني الكردي في سوريا وتمثيله في الائتلاف بموجب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، وكذلك التأكيد على أن أي حل سياسي يجب أن ينطلق من التنوع على قاعدة الشراكة الوطنية ووحدة سوريا أرضا وشعبا.

وفي الوقت نفسه، نقل البيان عن راتني تأكيده اهتمام بلاده بالعملية السياسية، مشددا على ضرورة الوصول إلى الحل السياسي الذي يعطي الشعب السوري حقوقه وكرامته.