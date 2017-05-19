دعا وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري اليوم /الجمعة/ الأمم المتحدة لأداء دور أكبر في دعم العراق ماليا وإنسانيا، والمساهمة في إعادة إعمار البنى التحتية للمدن العراقية بعد القضاء على الإرهاب.

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية عن مكتب وزير الخارجية العراقي قوله - في بيان عقب لقاء الجعفري ونائب رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في بغداد جورجي بوستن - “إن القوات العراقية تتقدم في الموصل، وتبذل أقصى جهودها من أجل تحرير ما تبقى من المناطق من قبضة إرهابيي داعش، وتقدم المزيد من التضحيات، حفاظا على حياة المواطنين الأبرياء، وإخراج العوائل التي يحاصرها الإرهابيون”.

ودعا الجعفري، الأمم المتحدة إلى أن تؤدي دورا أكبر في دعم العراق على الصعيد المالي والإنساني، والمساهمة في إعادة إعمار البنى التحتـية للمدن العراقية بعد القضاء على الإرهاب، مشيرا إلى أن داعش يهدد جميع الدول بلا استثناء، والانتصار على داعش في العراق هو انتصار لكل العالم.

وشدد الجعفري على ضرورة محاربة الفكر الإرهابي بكل الوسائل، وأن تكون هناك تعبئة عالمية موازية للخطر العالمي لداعش، لأنه يهدد السلم والأمن في كل العالم.

من جانبه، أكد بوستن أن الأمم المتحدة مستمرة بدعم العراق، ومساندته في الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية، خصوصا أن داعش يمثل خطرا عالميا يستوجب تضافر كل الجهود للقضاء عليه، مشيدا في الوقت ذاته بالجهود المبذولة من قبل الحكومة العراقية من أجل إعادة النازحين إلى مناطق سكناهم.