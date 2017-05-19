المقاولون يتعادل مع الإسماعيلي في الدوري الممتاز

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالمقاولون العرب مع مضيفه الإسماعيلي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة باستاد الاسماعيلية في الاسبوع الـ29 من الدوري الممتاز.

تقدم كريم بامبو للاسماعيلية في الدقيقة 57، وتعادل اللاعب كريم مصطفي للمقاولون العرب في الدقيقة 72، ليتعادل الفريقان بهدف لكل منهما.

ويحصد كل فريق نقطة ليصبح رصيد الإسماعيلي 41 نقطة في المركز السادس، ويرتفع رصيد المقاولون إلى 35 نقطة في المركز الـ11 بترتيب جدول الدوري الممتاز.