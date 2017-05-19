قال اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة، إن المحافظة استعادت نحو 230 فدانا، على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، مشيرا إلى أن المحافظة مستمرة في عمليات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مصر في أسبوع”، المذاع على قناة “تن”، أن منطقة دهشور أثرية ولا يجوز التصالح مع المعتدين على الأراضى بها، وتمت استعادة نحو 50 فدانا حتى الآن بها.