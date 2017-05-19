أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج اليوم /الجمعة/ أن مسألة انضمام الناتو للتحالف الدولي ضد الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة مطروحة حاليًا، والقرار بهذا الشأن سيتخذ قريبًا.

وقال ستولتنبرج - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن “الناتو يقدم الدعم إلى التحالف، ونقوم بتدريب القوات العراقية. وتكمن المسألة في ما إذا كان بإمكان الناتو فعل المزيد، وهل ينبغي عليه الانضمام للتحالف لكي يصبح عضوًا رسميًا فيه، إن هذه المسألة قيد المناقشة حاليًا وأتوقع أن يتخذ القرار بهذا الشأن قريبًا”.

وأشار إلى أن بعض الدول الأعضاء في الحلف تؤيد - بقوة - انضمامه للتحالف باعتبار أن الأمر سيتيح تعزيز الدعم السياسي في محاربة الإرهاب وتحسين التنسيق بين أعضاء الحلف، مؤكدًا أن “دور الناتو لن يتغير حتى بعد انضمام الناتو للتحالف الدولي”، وسيواصل الحلف دعمه للتحالف بغض النظر عما إذا كان سينضم له أم لا.

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي قد أكد - مرارا - أن الحلف لن يشارك في الحرب ضد تنظيم “داعش” الإرهابي و”جبهة النصرة” في سوريا والعراق.

وقال ستولتنبرج - أمس - إنه “لا أحد يريد إشراك الناتو في العمليات العسكرية للتحالف في سوريا والعراق والأمر غير مطروح”، مشيرًا إلى أن مسألة انضمام الحلف للتحالف ستطرح خلال قمة الناتو المقررة يوم 25 مايو الجاري في العاصمة البلجيكية بروكسل.