اقدم عاطل على سرقة هاتف محمول من أحد المارة بمنطقة أكتوبر، إلا أن الأهالي تمكنوا من ضبطه وتسليمه لقسم شرطة أول أكتوبر.

وكان اللواء هشام العراقى مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة تلقى إخطارا من قسم شرطة أول أكتوبر يفيد بضبط عدد من الأهالي لشخص أثناء محاولته سرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص أثناء سيره بدائرة القسم.

تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.