قال متصل ببرنامج “فتاوي”، المذاع على قناة “الحياة”، إن زوجته تتعدى عليه، وترفض معاشرته جنسيا، كما أنها تركت البيت وتمنعه من رؤية ابنه.

ورد عليه الدكتور عصام الروبي، أحد علماء الأزهر الشريف، قائلا: “أنت فقدت رجولتك وأنت الذي أخذت يدها لهذا النشوز”، مضيفا: “صمت الرجل ليس من الرجولة ولا الإنسانية، فضرب المرأة للرجل والعكس لا يجوز”، مستشهدا بقوله تعالى: “وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ”.