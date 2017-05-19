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تحريات مكثفة لكشف غموض إصابة طالب بطلق ناري في أكتوبر
وزارة الداخلية

تحريات مكثفة لكشف غموض إصابة طالب بطلق ناري في أكتوبر

2017-05-19 18:56:32


تجري الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بقيادة اللواء إبراهيم الديب مدير المباحث- تحريات مكثفة؛ لكشف غموض إصابة طالب بطلق ناري، أثناء تواجده بميدان الحصري.

وكان قسم شرطة أول أكتوبر، تلقى بلاغا، يفيد أنه أثناء تواجد الطالب المصاب بميدان الحصري بدائرة القسم، أصيب بطلق ناري وسقط أرضا، وتم نقله إلى أحد المستشفيات؛ لتلقي العلاج اللازم.

ويكثف رجال المباحث جهودهم؛ لكشف غموض الحادث، والوقوف على ملابساته، تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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