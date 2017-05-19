مدد مسؤولو الانتخابات الإيرانية الموعد النهائي للتصويت إلى ما بعد الساعة السادسة من مساء اليوم (بالتوقيت المحلي) مرتين لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الناخبين، ومن المتوقع أن يغلق التصويت فى الساعة العاشرة مساء.

وأفادت شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية أن الإيرانيين واصلوا التصويت مساء اليوم في أول انتخابات رئاسية في البلاد منذ الاتفاق النووي مع القوى العالمية.

وأدلى علي خامنئي المرشد الأعلى للثورة الإيرانية بصوته في المركز الانتخابي بحسينيه الإمام الخميني، في الدقائق الأولى من بدء عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الـ 122 والمجالس البلدية والقروية الخامسة في إيران، وحث الناخبين على الاقبال بأعداد كبيرة قائلا: “ليشارك الشعب بأكثر ما يمكن في الانتخابات، وليبكر أفراد الشعب لدى صناديق الاقتراع، لأنه لابد من إنجاز العمل الصالح في أول الوقت، ولا ينبغي تأخيره”.

من ناحية أخرى، أدلى الرئيس حسن روحاني بصوته في المركز الانتخابي بحسينيه أرشاد شمال طهران. كما سارع كل من مرشح الرئاسة عن التيار الإصلاحي، مصطفى هاشمي طبا، والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية، اسحاق جهانجيري، ووزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إلى الانتخاب منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

ويصوت 56 مليونا و410 آلاف و234 شخصا، في 63 ألفا و500 لجنة انتخابية داخل إيران، وتجرى الانتخابات في مقرات السفارات والقنصليات الإيرانية في 103 دول، ما عدا كندا التي يقيم بها 400 ألف إيراني، بسبب قطع العلاقات الدبلوماسية.

وينتخب الرئيس في إيران لفترتين كحد أقصى، مدة الواحدة 4 أعوام، ويتبع في معظم صلاحياته للمرشد الأعلى.