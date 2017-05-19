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حكومة أسبانيا تدعو كتالونيا إلى تقديم مقترح إجراء استفتاء انفصال إلى البرلمان
إقليم كتالونيا الأسباني يشهد احتجاجات رافضة لقرار المحكمة بتعليق استفتاء الاستقلال

حكومة أسبانيا تدعو كتالونيا إلى تقديم مقترح إجراء استفتاء انفصال إلى البرلمان

2017-05-19 18:51:33

دعت الحكومة الإسبانية رئيس إقليم كتالونيا كارلس بوتشدمون إلى تقديم مقترحه بشأن إجراء استفتاء على استقلال الإقليم عن البلاد أمام البرلمان، مشيرة إلى أن هذه القضية ستؤثر على عموم البلاد وستتطلب إجراء تغير في الدستور.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الناطقة باللغة الانجليزية اليوم /الجمعة/ أن نائب رئيس الوزراء الإسباني سورايا ساينز دي سانتاماريا قدم هذا العرض اليوم كرد واضح على شكاوى من رئيس الإقليم برفض إسبانيا مناقشة مطالب حكومته بالانفصال.

يذكر أن الحكومة الاسبانية تري إنه لا يمكنها السماح بإجراء استفتاء حول انفصال الإقليم لأنه أمر غير دستوري، غير أن الإقليم - الذي يؤمن خمس الناتج المحلي الإجمالي الإسباني - يصر على إجرائه في سبتمبر القادم

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