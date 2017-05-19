نشب حريق داخل ورشة نجارة بالطابق الأرضي، بعقار في مدينة السلام، وهرعت سيارات الإطفاء؛ للسيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل ورشة في السلام، وأمر اللواء علاء عبد الظاهر نائب مدير الحماية المدنية بالقاهرة، بانتقال رجال الحماية المدنية، وبصحبتهم 3 سيارات إطفاء، وتم محاصرة كرات اللهب، ومنع خطر الامتداد، وتم إخماد الحريق.