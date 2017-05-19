 Moheet on google
الجمعة 19 مايو 2017 09:38 مساءً
روابط سريعة
3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق ورشة نجارة في السلام
حريق الرويعي‎

3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق ورشة نجارة في السلام

2017-05-19 20:10:49

نشب حريق داخل ورشة نجارة بالطابق الأرضي، بعقار في مدينة السلام، وهرعت سيارات الإطفاء؛ للسيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل ورشة في السلام، وأمر اللواء علاء عبد الظاهر نائب مدير الحماية المدنية بالقاهرة، بانتقال رجال الحماية المدنية، وبصحبتهم 3 سيارات إطفاء، وتم محاصرة كرات اللهب، ومنع خطر الامتداد، وتم إخماد الحريق.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3