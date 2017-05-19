تمكنت دفاعات التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة، من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الحوثيون باتجاه منطقة نجران على الحدود اليمنية السعودية.

وذكرت قناة (العربية) الإخبارية أن الدفاعات الجوية التابعة للتحالف تمكنت من تدمير صاروخ بالستي أطلقته الميلشيا باتجاه نجران قبل أن يصل لهدفه.

وفي سياق آخر، أفادت مصادر محلية يمنية اليوم باستهداف طيران التحالف العربي بغارات جوية مواقع وتحصينات للميليشيات الحوثية والقوات الموالية للرئيس السابق على عبد الله صالح المتمركزة في محافظة صعدة، موضحا أن الطيران استهدف منطقة آل عمار بمديرية الصفراء بمحافظة صعدة، كما استهدف منطقة الجر بمديرية عبس بمحافظة حجة.