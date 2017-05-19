

قال عبد الخالق النويهي نائب رئيس الجمعية المصرية لمربي الدواجن، إن أسعار الدواجن ارتفعت بالمزارع إلى 33 جنيها للكيلو وهو ما يعنى وصولها حية للمواطن بـ38 جنيها ومعبأة بـ50 جنيها للكيلو، إلى جانب ارتفاع أسعار البيض إلى 31 جنيها للكرتونة بعد أن انخفضت أسعاره خلال الأسابيع الأخيرة إلى 26 جنيهًا بالبورصات.

وأوضح النويهى أن أسباب الارتفاع الأخير هو بيع المزارع والمنتجين الكبار لأمهات الدواجن “التسمين والبياض”، بسبب ركود السوق ونفوق أعداد كبيرة مها، إلى جانب تصفية بعضهم لأعمالهم، وهو ما دفعهم إلى بيع الأمهات.

وأشار نائب رئيس الجمعية المصرية للدواجن،إلى أن وزارة الزراعة ممثلة في الدكتورة مني محرز نائب الوزير للثروة الحيوانية والداجنة، وعدت المربين بإنشاء مصنع للأمصال البيطرية وحل أزمة ارتفاع أسعار الاعلاف لكن دون جدوى، وهو أمر يهدد إنتاج الدواجن.