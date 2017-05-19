ارتفاع أسعار الدواجن والبيض بسبب بيع الأمهات2017-05-19 18:41:04
قال عبد الخالق النويهي نائب رئيس الجمعية المصرية لمربي الدواجن، إن أسعار الدواجن ارتفعت بالمزارع إلى 33 جنيها للكيلو وهو ما يعنى وصولها حية للمواطن بـ38 جنيها ومعبأة بـ50 جنيها للكيلو، إلى جانب ارتفاع أسعار البيض إلى 31 جنيها للكرتونة بعد أن انخفضت أسعاره خلال الأسابيع الأخيرة إلى 26 جنيهًا بالبورصات.
وأوضح النويهى أن أسباب الارتفاع الأخير هو بيع المزارع والمنتجين الكبار لأمهات الدواجن “التسمين والبياض”، بسبب ركود السوق ونفوق أعداد كبيرة مها، إلى جانب تصفية بعضهم لأعمالهم، وهو ما دفعهم إلى بيع الأمهات.
وأشار نائب رئيس الجمعية المصرية للدواجن،إلى أن وزارة الزراعة ممثلة في الدكتورة مني محرز نائب الوزير للثروة الحيوانية والداجنة، وعدت المربين بإنشاء مصنع للأمصال البيطرية وحل أزمة ارتفاع أسعار الاعلاف لكن دون جدوى، وهو أمر يهدد إنتاج الدواجن.
-
300 مليون دولار لتمويل مشروع بترولي ضخم بـ«السخنة»
شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع اتفاق لتوفير جانب من التمويل اللازم لمشروع تداول وتخزين المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بميناء العين ...Fri, 19 May 2017 09:59:25 GMT
-
التحذير من «انتفاضة شعبية» كبرى في إيران
توقع مدير مركز الدراسات العربية الإيرانية، علي نوري زادة، أن تشهد عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، إقبالاً كبيراً، قد تصل إلى نسبة 65%. وأشار زادة، ...Fri, 19 May 2017 09:39:33 GMT
-
إحالة 14 متهماً في «خلية الاغتيالات» للجناياتFri, 19 May 2017 08:55:57 GMT
-
البنك الدولي يمول «مشروعات مصرية» بـ200 مليون دولار
أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليا التنسيق مع البنك الدولى لتمويل برنامج “المشروعات كثيفة العمالة والتشغيل” بقيمة 200 مليون دولار حيث ...Fri, 19 May 2017 08:26:36 GMT
-
البدري لـ«لاعبي الأهلي»: تعالوا نفتح صفحة جديدة
طلب حسام البدرى، المدير الفنى للأهلي، من لاعبى الفريق “طى” صفحة الماضى تماما ونسيان آخر تعادلين حققهما المارد الأحمر أمام الشرقية فى الدورى وزاناكو الزامبى بدورى ...Fri, 19 May 2017 08:26:36 GMT
-
اتفاق هام بين مصر و«صندوق النقد»
كشف مصدر حكومي، عن اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي، على تأجيل أي إجراءات، من شأنها إحداث زيادة جديدة في أسعار السلع. وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية، أن الحكومة ...Fri, 19 May 2017 06:58:56 GMT
-
شروط «الإسلاميين» لطرح مرشح في الانتخابات الرئاسية
كشف محمود عباس، القيادي السابق بحزب “النور” عن تخطيط الإسلاميين للدفع بمرشح مدني ينافس الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة، مقابل الحصول على ضمانات من ...Fri, 19 May 2017 06:58:56 GMT
-
5.2 مليار جنيه صافي مشتريات الأجانب بـ«البورصة» - محيطFri, 19 May 2017 09:29:16 GMT
-
«الصحة»: انخفاض المواليد خلال 2017 بـ94 ألف طفل
أكدت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان، أن عدد المواليد خلال الـ4 أشهر الأولى من عام 2017 شهدت انخفاضًا يفوق 94 ألف طفل. وأضافت مايسة، خلال حديثها ببرنامج ...Fri, 19 May 2017 10:09:37 GMT