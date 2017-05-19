أعربت جامعة الدول العربية عن إدانتها الشديدة للهجوم المسلح الذى تعرضت له قاعدة براك الجوية الواقعة جنوب ليبيا أمس، والذى أسفر عن مقتل وإصابة المئات من قوات الجيش الوطنى الليبي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم أمين عام الجامعة الوزير المفوض محمود عفيفي بأن هذا الهجوم البربري يمثل تصعيداً خطيراً يهدد بإشعال الأوضاع الأمنية فى منطقة الجنوب الليبي برمتها وإدخال ليبيا فى دوامة جديدة من الإشتباكات العسكرية الموسعة.

وطالب المتحدث بالوقف الفورى لكل هذه العمليات العدائية وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليها حتى يتسنى استعادة الأمن والاستقرار فى المنطقة، مضيفاً أن هذه الواقعة أظهرت من جديد التهديد الخطير الذى تمثله المجموعات والميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون على أمن وسيادة ووحدة أراضى الدولة الليبية.

وجدد المتحدث الرسمي، التعبير عن موقف الجامعة العربية الثابت بأنه لا يوجد أي حل عسكري للصراع فى ليبيا، وأنه يجب تسوية الأزمة الراهنة بالطرق السلمية عبر الحوار السياسي بين كافة الأطراف الليبية، وفق الإطار العام المنصوص عليه فى الإتفاق السياسى الليبي الموقع فى الصخيرات.