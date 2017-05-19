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إيناسيو يشكر مرتضى منصور على دعمه للزمالك
ايناسيو - الزمالك

إيناسيو يشكر مرتضى منصور على دعمه للزمالك

2017-05-19 18:34:56

عقد البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني لفريق الزمالك جلسة اليوم /الجمعة/ مع مرتضى منصور رئيس النادي، وذلك لتقديم الشكر لمنصور على دعمه للفريق والحفاظ على حقوقه.

وشدد البرتغالي - خلال جلسته مع مرتضى منصور - على أن الفريق سيسعى خلال اللقاءات المقبلة لتحقيق الانتصارات ومواصلة الأداء الجيد في ظل دعم مجلس الإدارة وتوفير كافة الأمور داخل الفريق.

من جهته، أبدى مرتضى منصور، سعادته بالفوز الذى حققه الفريق أمس أمام وادي دجلة في الدوري بهدفين لهدف، مشيدا بالأداء والروح بالفريق.

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