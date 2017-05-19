اعلنت المفوضية الأوروبية أن كلا من رئيسها جان كلود يونكر، ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، سيلتقيان، خلال اجتماعات منفصلة، بالرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والفرنسي إيمانويل ماكرون.

ونقلت وكالة أنباء (أكي) الإيطالية عن المتحدث باسم المفوضية ماجاريتس شيناس قوله إن هذه اللقاءات ستتم في 25 مايو الجاري، بمناسبة زيارة ترامب وماكرون للعاصمة بروكسل، لحضور قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وحول اللقاء بين المسؤولين الأوروبيين والرئيس الأمريكي، أكد المتحدث أنه يأتي في إطار علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين والمبنية على القيم والمصالح، مضيفا أن الاجتماع “سيكون فرصة لتعميق الشراكة والتفاهم مع الإدارة الأمريكية الجديدة”.

ونوه شيناس بأهمية التحديات التي تستوجب تكثيف التعاون بين بروكسل وواشنطن، مثل الهجرة ومحاربة الإرهاب والتغير المناخي والعلاقات التجارية.