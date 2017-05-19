 Moheet on google
الجمعة 19 مايو 2017 06:40 مساءً
روابط سريعة
مصرع جنديين فرنسيين غرقا أثناء مشاركتهما في تدريب عسكري
قوات الجيش الفرنسي

مصرع جنديين فرنسيين غرقا أثناء مشاركتهما في تدريب عسكري

2017-05-19 18:25:07

لقي جنديان فرنسيان مصرعهما غرقا اليوم الجمعة خلال مشاركتهما في تدريب عسكري على نهر “لامارن” الواقع بالقرب من مدينة ريمس (شرق العاصمة باريس).
وأوضحت القيادة العسكرية الشرقية -في بيان- أن الضحيتين يتبعان الكتيبة الثانية من الفرقة الأجنبية للمشاة لمدينة نيم (جنوب شرق فرنسا) وأنهما كانا على متن قارب اثناء تدريب في النهر، وأنه تم فتح تحقيق في الحادث.
فيما أفادت السلطات المحلية بأن أحد الجنديين سقط في النهر ولم يصعد مرة أخرى إلى سطح المياه بينما توفي الآخر بعد أن ظل نحو عشرين دقيقة تحت المياه.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3