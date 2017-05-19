لقي جنديان فرنسيان مصرعهما غرقا اليوم الجمعة خلال مشاركتهما في تدريب عسكري على نهر “لامارن” الواقع بالقرب من مدينة ريمس (شرق العاصمة باريس).

وأوضحت القيادة العسكرية الشرقية -في بيان- أن الضحيتين يتبعان الكتيبة الثانية من الفرقة الأجنبية للمشاة لمدينة نيم (جنوب شرق فرنسا) وأنهما كانا على متن قارب اثناء تدريب في النهر، وأنه تم فتح تحقيق في الحادث.

فيما أفادت السلطات المحلية بأن أحد الجنديين سقط في النهر ولم يصعد مرة أخرى إلى سطح المياه بينما توفي الآخر بعد أن ظل نحو عشرين دقيقة تحت المياه.