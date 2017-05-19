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اللاوندي: السيسي يبحث الحل السياسي لسوريا
سعيد اللاوندي

اللاوندي: السيسي يبحث الحل السياسي لسوريا

2017-05-19 18:24:08


قال الدكتور سعيد اللاوندي، خبير الشئون الدولية: إن المناطق الآمنة في سوريا ستحقق الأمن لأغلب الشعب السوري، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يسلك طريق الحل السياسي في التعامل مع الأزمة السورية وليس الحل العسكري.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “آخر الأسبوع”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن هناك علاقة قوية بين الشعبين المصرى والسورى، وسوريا تحتاج إلى الأمن والأمان، لافتا إلى أن الرئيس السيسي والعاهل الأردني أعلنا موقفهما من تخفيف التوتر في سوريا.

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