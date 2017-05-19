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قرينة الرئيس وزوجات كبار رجال الدولة يتبرعن لـ"تحيا مصر"
انتصار السيسي

قرينة الرئيس وزوجات كبار رجال الدولة يتبرعن لـ"تحيا مصر"

2017-05-19 18:29:48

  قامت قرينة رئيس الجمهورية بالتبرع لصالح صندوق (تحيا مصر)، يصاحبها عدد من زوجات الوزراء وزوجات المحافظين وزوجات كبار رجال الدولة ومجموعة من سيدات الأعمال بالاضافة إلى زوجات كبار قادة القوات المسلحة والشرطة المدنية.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، أن هذا التبرع جاء في إطار المبادرة التي ترعاها قرينة الرئيس بدعم التبرع لصالح صندوق (تحيا مصر).

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