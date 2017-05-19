 Moheet on google
الجمعة 19 مايو 2017 06:37 مساءً
روابط سريعة
السجن خمسة أعوام بحق سوري في برلين لاتهامه بتسريب معلومات لداعش
ضبط ـ سجن ـ القبض ـ سرقة ‎

السجن خمسة أعوام بحق سوري في برلين لاتهامه بتسريب معلومات لداعش

2017-05-19 18:21:20
أ ش أ

اصدرت محكمة في العاصمة الألمانية برلين اليوم الجمعة حكما على سوري يدعى شعث المحمد، بالسجن خمسة أعوام لتهم انتمائه لتنظيم إرهابي وخدمة التنظيم في موطنه والمساعدة في التخطيط لشن هجوم في برلين لم ينفذ بعد.
وأفادت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أنه خلال محاكمته في برلين، قال ممثلو الإدعاء إن المحمد - البالغ من العمر 20 عاما - انضم إلى تنظيم داعش الإرهابي، وهو شاب في عام 2013 في سوريا قبل التماس اللجوء إلى ألمانيا قبل عامين.
ورأت المحكمة أن المحمد قام بتسريب معلومات حول “أهداف” في العاصمة الألمانية برلين للتنظيم الذي كان يجهز لشن هجوم هناك.
ومن جانبه، نفى المحمد جميع التهم الموجه اليه.
ونوهت الشبكة الأمريكية إلى أنه لا توجد صلة بين التهم التي وجهت لالمحمد خلال المحاكمة وهجمات ديسمبر الارهابية في برلين التي أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنها.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3