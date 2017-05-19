أعلنت القوات العراقية اليوم الجمعة عن تحرير الجزء الشمالي لحي 17 تموز الواقع غربي مدينة الموصل .

وقال قائد عمليات (قادمون يا نينوى) الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله - في بيان نقلته قناة (العربية) الإخبارية - “إن قطعات الفرقة المدرعة التاسعة حررت، اليوم، الجزء الشمالي لحي 17 تموز في الساحل الأيمن من مدينة الموصل”.

وكانت القوات العراقية أعلنت - في وقت سابق اليوم - تحرير حي الورشان غربي مدينة الموصل من قبضة تنظيم “داعش”.