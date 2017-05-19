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القوات العراقية تحرر الجزء الشمالي لحي 17 تموز غربي الموصل
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القوات العراقية تحرر الجزء الشمالي لحي 17 تموز غربي الموصل

2017-05-19 18:16:57
أ ش أ

أعلنت القوات العراقية اليوم الجمعة عن تحرير الجزء الشمالي لحي 17 تموز الواقع غربي مدينة الموصل .
وقال قائد عمليات (قادمون يا نينوى) الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله - في بيان نقلته قناة (العربية) الإخبارية - “إن قطعات الفرقة المدرعة التاسعة حررت، اليوم، الجزء الشمالي لحي 17 تموز في الساحل الأيمن من مدينة الموصل”.
وكانت القوات العراقية أعلنت - في وقت سابق اليوم - تحرير حي الورشان غربي مدينة الموصل من قبضة تنظيم “داعش”.

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