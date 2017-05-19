اعتذر صلاح ريكو لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن عدم السفر مع بعثة الزمالك إلى تونس لمواجهة أهلي طرابلس الليبي، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويسافر الزمالك إلى تونس غدا استعدادا لمواجهة الفريق الليبي يوم /الثلاثاء/ القادم، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الثانية للبطولة الإفريقية.

وجاء اعتذار ريكو عن عدم السفر مع بعثة الزمالك ، بسبب ارتباط اللاعب بأداء امتحانات نهاية العام.

من جهة أخرى، أكد حمادة أنور المدير الإداري للفريق، أن الزمالك سيغادر مطار القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة من صباح الغد، متوجها إلى تونس، على أن يستقل الفريق بعدها حافلة لمدة أربع ساعات حتى مدينة صفاقس.

وأوضح أنور، أن الفريق سيتدرب في تونس يومي 20 و21 مايو الجاري، ثم يختتم تدريباته يوم 22 على ملعب المباراة الرئيسي، مشيرا إلى أن المباراة ستقام في السابعة مساء بتوقيت تونس، الثامنة بتوقيت القاهرة.