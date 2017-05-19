القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات القاهرة، غدا السبت، محاكمة 739 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتصدرهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعدد من العناصر الموالية لهم ، في قضية الاعتصام المسلح بميدان رابعة العدوية بمدينة نصر.

الزقازيق.. تستكمل محكمة جنايات الزقازيق ، غدا، محاكمة 9 محامين متهمين باحتجاز أعضاء النيابة العامة بمركز أبو كبير لمدة 5 ساعات متواصلة ومنعهم من مغادرة مكاتبهم .

القاهرة..تستكمل محكمة جنايات القاهرة، غدا، محاكمة 23 إرهابيا من عناصر التنظيم الإرهابي المسمى بـ “كتائب أنصار الشريعة” ، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم قتل ضابط و11 فرد شرطة والشروع في قتل 9 آخرين وأحد المواطنين وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات وتصنيعها.

القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى أكاديمية الشرطة، غدا، محاكمة 48 من عناصر لجان العمليات النوعية بجماعة الإخوان الإرهابية، فى اتهامهم بأحداث العنف التى شهدتها منطقة “عين شمس”، وأسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف، والطفل شريف عبد الرؤوف، والمواطنة مارى جورج.

القاهرة .. تستكمل محكمة جنايات الجيزة، غدا، محاكمة 13 متهما بقتل حارس محافظ البنك المركزى السابق، هشام رامز، وسرقة سيارته .

القاهرة .. تنظر محكمة النقض، غدا، أولى جلسات الطعن المقدم من الرئيس الاسبق محمد مرسى و10 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع قطر”.

القاهرة .. تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، غدا، محاكمة 23 متهماً بانشاء جماعة على خلاف احكام القانون وارتكاب جرائم إرهابية وهي القضية المعروفة اعلاميا بـ “كتائب أنصار الشريعة”.

القاهرة .. يفتتح، غدا، فندق التحرير ” شتايجنبرجر” المملوك للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك بحضور عدد من الوزراء.

القاهرة.. يعقد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، غدا، بديوان عام الوزارة اجتماعًا مع مديري المديريات على مستوى الجمهورية ،لاستعراض استعدادات مديريات وإدارات الأوقاف بالمحافظات لاستقبال شهر رمضان.

القاهرة .. تستضيف مصر، فى التاسعة صباحا فعاليات اجتماعات الدورة الـ 38 للمجلس التنفيذي للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، وذلك بحضور وزراء الزراعة من الدول العربية أعضاء المركز، وعدد من الوفود وممثلي الدول العربية، وذلك بفندق سوفتيل الجزيرة.

القاهرة.. تنظم وزارة الأثار، في السادسة مساء معرضا مؤقتا بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة تحت عنوان (ترنيمة وآذان..إبداع فنان) تحت رعاية الدكتور خالد العناني وزير الآثار.

الأقصر.. تبدأ لجنة هندسية من وزارة الاثار، غدا، زيارة الأقصر لبحث كافة معوقات مشروع اعادة كشف واحياء طريق الكباش، وإعداد دراسة تفصيلية بالموقف الحالي إلى جانب إعداد دراسة جدوى مالية مفصلة بالمشروع، حتى يتم بدء العمل بالطريق في أسرع وقت.

القاهرة – الرياض.. تعقد، غدا، بالمملكة العربية السعودية، مباحثات قمة ثنائية بين العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الامريكى ترامب.

الغردقة.. تختتم، غدا، فعاليات المؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه في دورته العشرين والمقام بمدينة الغردقة، والمقام لمناقشة إدارة موارد المياه وتكنولوجيا المعالجة والتغيرات المناخية وأنظمة الاستشعار والقضيا المتعلقة بالزراعة والري.

الاقصر.. تقييم فرقة أنغام الشباب “لايف تيم” فى السابعة مساء بساحة أبي الحجاج في الأقصر، حفلا غنائيا ضمن فعاليات الأقصر عاصمة الثقافة العربية.

القاهرة .. يحيى الموسيقار الكبير عمر خيرت، حفلا موسيقيا على مسرح الصوت والضوء بالأهرامات، في اطار دعم وتنشيط السياحة.

القاهرة.. تعقد مؤسسة “روز اليوسف” في السادسة والنصف مساء ندوة لمناقشة كتاب “الطريق إلى داعش” للكاتب الصحفي وائل لطفي، الذي صدر مؤخرًا عن سلسلة الكتاب الذهبي.

الاسكندرية.. يُقيم مركز “بي إية” الثقافي بالإسكندرية فى الثامنة مساء حفلا لفريق “اتش أو اتش” الموسيقي المكون من هاني عادل وأوسو لطفي وهاني الدقاق، في مركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

القاهرة.. تحيى فرقة “سواريه” بقيادة ياسر سليمان، فى الثامنة مساء حفلا فنيا على مسرح معهد الموسيقى العربية.

القاهرة.. تحيى اوركسترا ميونخ للوتريات والايقاع، فى الثامنة مساء حفلا فنيا على المسرح الكبير بدار الاوبرا، كما يستضيف مسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية) في الثامنة مساء حفلا موسيقيا بعنوان “اليونان”، وعلى مسرح أوبرا دمنهور تحيى فرقة “الاخوة ابو شعر” فى الثامنة مساء حفلا فنيا.

القاهرة.. تستضيف ساقية الصاوى بالزمالك، في السابعة والنصف مساء حفلا غنائيا للفنانة سمر الحسيني، على مسرح قاعة الحكمة بالساقية.

القاهرة.. تغادر بعثة النادى الأهلي القاهرة، عصر غد، متوجهة إلى الكاميرون ، استعدادا للقاء القطن الكاميروني في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

القاهرة.. تغادر بعثة نادى الزمالك القاهرة، فى الثامنة صباحا، متجهة الى تونس استعداد لمواجهة فريق أهلى طرابلس بالجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

الفيوم.. يلتقى فريقا مصر للمقاصة والاتحاد السكندرى، فى الرابعة إلا ربع بعد العصر على استاد الفيوم، وفي القاهرة يلتقى فريقا انبى واسوان، فى السادسة مساء على استاد بترو سبورت، فى إطار مباريات الاسبوع الـ29 من الدورى الممتاز لكرة القدم.

القاهرة..يلتقى فريقا طلائع الجيش وطنطا، فى الثامنة والنصف من مساء غد، على استاد جهاز الرياضة العسكرى، وذلك فى إطار مباريات الاسبوع الـ29 من الدورى الممتاز لكرة القدم.

القاهرة- مدريد.. يلتقى فريقا ديبورتيفو لاكورونا ولاس بالماس الاسبانى، فى السابعة مساء على استاد ريازور، ويلتقى فريقا سبورتينغ خيخون وريال بيتيس الاسبانى، في الخامسة مساء، كما يلتقى فريقا اشبيليه واوساسونا الاسبانى، فى التاسعة مساء، في إطار مباريات الاسبوع 38 من الدورى الاسبانى لكرة القدم.