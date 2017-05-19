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إسماعيل يناقش استعدادات رمضان باجتماع الحكومة.. الثلاثاء
شريف اسماعيل في لقاء مع لميس الحديدي‎

إسماعيل يناقش استعدادات رمضان باجتماع الحكومة.. الثلاثاء

2017-05-19 18:06:12


يرأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء المقبل، اجتماع مجلس الوزراء؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة، الاقتصادية والأمنية.

ويتابع رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، الاستعدادات النهائية لاستقبال شهر رمضان المعظم، ومتابعة معارض أهلا رمضان المنتشرة في المحافظات؛ لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

كما يتابع المهندس شريف إسماعيل، خلال الاجتماع، تنفيذ خطة الدولة؛ لاسترداد أراضيها المنهوبة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى مناقشة عدد من مشروعات القوانين؛ تمهيدا لإرسالها لمجلس النواب.

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