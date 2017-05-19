كشفت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة ان وباء الكوليرا الخطير المنتشر في اليمن تسبب خلال يوم واحد فقط في مصرع 20 شخصا وإصابة 3 آلاف و460 آخرين.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن نيفيو زاجاريا - في مؤتمر صحفي وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية - “المرض انتشر في 18 من أصل 23 محافظة باليمن، ومعدل الوفاة البالغ 1% الذي يتحدثون عنه مضلل، لأن هناك مناطق يصعب الدخول إليها، الناس تصل متأخرة إلى المستشفيات”، مضيفا أن معدلات الوفاة تصل إلى 4 أو 5%”.

وتابع: “نحن مندهشون من سرعة انتشار هذا الوباء، نحن أمام وضع غير مسبوق، وبسبب الوضع الاقتصادي الصعب جراء النزاع لا توجد كهرباء وبالتالي تنقطع إمدادات المياه”.

جدير بالذكر أن الناطق بإسم وزارة الصحة اليمنية في صنعاء، قد أعلن الثلاثاء ارتفاع حالات الموت والإصابة بمرض الكوليرا، فيما أعلنت الوزارة عاصمة البلاد مدينة منكوبة بسبب انتشار الوباء.