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وفاة رجل بعد إضرامه النار بنفسه في ميونيخ
جثة أرشيفية

وفاة رجل بعد إضرامه النار بنفسه في ميونيخ

2017-05-19 17:42:05

أضرم رجل النار في نفسه، مساء أمس، في أحد ميادين مدينة ميونيخ، جنوبي ألمانيا، ولا تزال ملابسات الواقعة غير معروفة بعد.
وأعلنت الشرطة الألمانية أن الرجل (54 عاماً) سكب عدة لترات من البنزين على جسده في ميدان مارين، وأشعل النار في نفسه. وهرع المارة إلى الرجل الذي كان مستلقياً على الأرض، وأمكنهم إطفاء النيران، لكنه لفظ أنفاسه لاحقاً بعد نقله إلى المستشفى متأثراً بالمضاعفات الناجمة عن حروق واسعة النطاق في جسده.
وأوضحت متحدثة باسم الشرطة أن الرجل سار بسيارته في الجزء المخصص للمشاة في الساحة، وكان الرجل قد كتب على سيارته بقلم ألوان عبارات تقول إحداها “لا للحرب مرة أخرى على الأرض الألمانية أبداً”، وتقول الأخرى: “عامري هو قمة جبل الجليد”. والمقصود بالعامري هو التونسي أنيس العامري الذي كان قد نفذ هجوم الدهس في سوق لأعياد الميلاد في العاصمة برلين أواخر العام الماضي، ما أسفر عن مقتل 12 شخصاً وإصابة عشرات آخرين.
وأكدت المتحدثة رفض الشرطة وصف الحادث في الوقت الراهن بأن له خلفية سياسية، لافتة إلى أنه لا يمكن الإدلاء بتصريحات في اللحظة الراهنة عن الدوافع وراء الحادث.

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