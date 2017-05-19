غدا.. الحكم في طعن إلغاء قرار إعادة محاكمة متهمي خلية الزيتون







تصدر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، غدا السبت، حكمها في الطعن المقام من محمد شبانة المحامى، وكيلا عن محمد فهيم أحد المتهمين في قضية خلية الزيتون، والتي يطالب فيها بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء، بإعادة محاكمة المتهمين بعد صدور أحكام براءة لصالحهما.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٥٣٩٤٢ لسنة ٦٣ قضائية رئيس مجلس الوزراء، وذكرت أن رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا بإعادة المحاكمة في القضية رقم ٣٠٨ لسنة ٢٠١٠ جنايات الزيتون المعروفة بخلية الزيتون، وإلغاء حكم البراءة الصادر للمتهمين.

وأضافت الدعوى أنه بناء على هذا القرار المخالف والصادر من جهة غير مختصة، أعيدت المحاكمة وصدر حكم بالإعدام في محاكمة أخرى، رغم حظر المحاكم الاستثنائية، ووقف العمل بقانون الطوارئ في ٢٠١٢.

وأشارت الدعوى إلى أن القرار صدر من مجلس الوزراء، وبعدم وجود تفويض لرئيس مجلس الوزراء من رئيس الجمهورية.