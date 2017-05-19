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الرئيس السوداني يعتذر عن حضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية بالرياض
الرئيس السوداني عمر البشير

الرئيس السوداني يعتذر عن حضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية بالرياض

2017-05-19 17:39:00

اعتذر الرئيس السوداني عمر البشير، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عن حضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية، التي تعقد في العاصمة السعودية الرياض، وذلك “لأسباب خاصة”.
وذكرت وكالة السودان للأنباء اليوم الجمعة أن البشير كلف مدير مكتبه وزير الدولة برئاسة الجمهورية الفريق طه الحسين، بتمثيله في القمة والمشاركة في كافة فعالياتها.
وتمنى الرئيس السوداني - وفقا للوكالة الرسمية - للقادة المشاركين أن تكلل القمة بالنجاح بما يخدم مصالح الإنسانية وقضاياها، وتحقيق الأهداف التي عقدت من أجلها، وأن تحقق الأمن والسلام الدوليين، وتؤسس لشراكة جديدة لمواجهة التطرف والإرهاب ونشر قيم التسامح والتعايش والتعاون المشترك.
وأشارت الوكالة إلى أن الرئيس السوداني كان قد تسلم رسالة من شقيقه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، سلمها مبعوثه الخاص، تضمنت دعوة للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية، التي تعقد على مستوى القادة بالعاصمة السعودية الرياض .

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