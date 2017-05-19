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ترامب: سأعمل على حماية المصالح الأمريكية بقوة
دونالد ترامب الرئيس الأمريكى

ترامب: سأعمل على حماية المصالح الأمريكية بقوة

2017-05-19 17:36:42
أ ش أ

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يستعد حاليا لبدء جولة خارجية كبيرة، وقال “سأعمل على حماية المصالح الأمريكية بقوة”، حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة.

ويبدأ الرئيس ترامب جولته الخارجية الأولى التي تستمر ثمانية أيام، وتشمل ست محطات ولقاءات مع قادة عرب وإسرائيليين وأوروبيين.

ويتوجه ترامب إلى السعودية ويزور كلا من إسرائيل وبلجيكا وإيطاليا الأسبوع المقبل.

ويشارك ترامب - خلال وجوده في الرياض - في القمة الإسلامية الأمريكية بحضور 37 زعيما بالإضافة إلى ستة رؤساء حكومات.

وقال ترامب إنه سيستغل زيارته الخارجية في حث قادة العالم الإسلامي على مواجهة التطرف والكراهية

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