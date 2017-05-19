لقي طفل مصرعه على يد صديقه أثناء لهوهما بمادة «البنزين»، وإشعال النيران به في الدقهلية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث الدقهلية، بوصول الطفل «محمد»- 11 سنة- لمستشفى المنزلة العام مصابا بحروق بالطرفين السفليين والأعضاء السفلية والتناسلية والمؤخرة، وبسؤال والد الطفل اتهم «محمد. س»- 11 طالب- بإشعال النيران في نجله مما أودى بحياته.

وتمكن ضباط مباحث المنزلة من ضبط المتهم، وبسؤاله قرر أنه أثناء لهوهم ألقى مادة بترولية “بنزين” على المجنى عليه، وأثناء لهوه بأعواد الثقاب اشتعلت النيران فيه دون قصد.

وأكدت تحريات المباحث أقوال المتهم، وعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9106 جنح مركز المنزلة لسنة 2017.

وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب الطب الشرعى لتشريح جثمان الطفل لبيان سبب الوفاة، وتسليم الطفل المتهم لوالده بعد أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايته.