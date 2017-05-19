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1400 سائح من مختلف الجنسيات يزورون "دهب"
دهب

1400 سائح من مختلف الجنسيات يزورون "دهب"

2017-05-19 17:34:20

زار مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء 1400 سائح، خلال الـ 24 ساعة الماضية، منهم 868 سائحا أجنبيا و515 سائحا مصريا و17 سائحا عربيا.

وأكد مصدر مسئول بقطاع السياحة بجنوب سيناء أن السائحين قاموا بزيارة مناطق البلوهول والثري بول واللاجونا لممارسة رياضة الغوص، وقاموا أيضا برحلات سفاري إلى وادي قني والطويلات للتمتع بركوب الجمال وتناول العشاء البدوي، بالإضافة إلى زيارة المحميات الطبيعية في ابوجالوم والبلولاجون عن طريق الجمال والمراكب.

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