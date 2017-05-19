مؤسس "ويكيليكس" يواجه خطر الاعتقال في بريطانيا2017-05-19 19:18:26
رغم إعلان سلطات الإدعاء السويدية، اليوم الجمعة، وقف التحقيقات التي استمرت سبع سنوات في تهم الاعتداء الجنسي الموجهة إلى جوليان أسانج مؤسس موقع “ويكيليكس”، لكن أسانج لا يزال يواجه خطر الاعتقال من جانب الشرطة البريطانية حال خروجه من سفارة الإكوادور في لندن، والتي يقيم بها منذ عام 2012.
وقالت الشرطة البريطانية إن أسانج قد يواجه اعتقالا فوريا لمخالفة شروط الإفراج عنه بكفالة وتهربه من الظهور في المحكمة باللجوء إلى سفارة الإكوادور، الأمر الذي منع السلطات البريطانية من توقيفه وتسليمه للسويد لمحاكمته، وهو ما أدى إلى إسقاط القضية في نهاية المطاف لعدم إمكانية استجوابه.
وأوضح متحدث باسم شرطة العاصمة، في بيان عقب إسقاط الدعوى ضد أسانج، أنه كان قد تم إصدار مذكرة اعتقال بحق أسانج بعد تهربه من الظهور بالمحكمة، مضيفا: “شرطة العاصمة ملزمة بتنفيذ تلك المذكرة إذا ترك السفارة”، بحسب صحيفة “ذا جارديان” البريطانية.
وتابع المتحدث: “بينما كان أسانج مطلوبا بموجب مذكرة اعتقال أوروبية بسبب جريمة خطرة للغاية، عكس رد شرطة العاصمة الطبيعة الخطرة لتلك الجريمة، الآن وبما أن الموقف تغير وأوقفت السلطات السويدية تحقيقها في هذا الأمر، فإن أسانج يبقى مطلوبا بسبب جريمة أقل خطورة بكثير، ستقدم شرطة العاصمة مستوى من الموارد متناسب مع تلك الجريمة”.
وتقطع السلطات البريطانية بذلك، حتى الآن، الطريق على أي مساع محتملة لضمان عدم توقيف أسانج إذا خرج من سفارة الإكوادور، رغم تصريح وزير خارجية الأخيرة جيوم يونج بأن بلاده ستشدد جهودها الدبلوماسية مع المملكة المتحدة من أجل “ممر آمن” لأسانج.
ولفتت “ذا جارديان” من جانب آخر إلى أن محامي أسانج أكدو مرارا أنهم لن يتركوا أسانج يغادر السفارة من دون ضمان بعدم تسليمه للولايات المتحدة على خلفية اتهامات محتملة بالتجسس بسبب أنشطة موقع “ويكيليكس” في نشر وثائق دبلوماسية وحكومية واستخباراتية مسربة، وهي القضية التي كانت السبب في منحه اللجوء من جانب الإكوادور.
-
300 مليون دولار لتمويل مشروع بترولي ضخم بـ«السخنة»
شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع اتفاق لتوفير جانب من التمويل اللازم لمشروع تداول وتخزين المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بميناء العين ...Fri, 19 May 2017 09:59:25 GMT
-
التحذير من «انتفاضة شعبية» كبرى في إيران
توقع مدير مركز الدراسات العربية الإيرانية، علي نوري زادة، أن تشهد عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، إقبالاً كبيراً، قد تصل إلى نسبة 65%. وأشار زادة، ...Fri, 19 May 2017 09:39:33 GMT
-
إحالة 14 متهماً في «خلية الاغتيالات» للجناياتFri, 19 May 2017 08:55:57 GMT
-
البنك الدولي يمول «مشروعات مصرية» بـ200 مليون دولار
أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليا التنسيق مع البنك الدولى لتمويل برنامج “المشروعات كثيفة العمالة والتشغيل” بقيمة 200 مليون دولار حيث ...Fri, 19 May 2017 08:26:36 GMT
-
البدري لـ«لاعبي الأهلي»: تعالوا نفتح صفحة جديدة
طلب حسام البدرى، المدير الفنى للأهلي، من لاعبى الفريق “طى” صفحة الماضى تماما ونسيان آخر تعادلين حققهما المارد الأحمر أمام الشرقية فى الدورى وزاناكو الزامبى بدورى ...Fri, 19 May 2017 08:26:36 GMT
-
اتفاق هام بين مصر و«صندوق النقد»
كشف مصدر حكومي، عن اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي، على تأجيل أي إجراءات، من شأنها إحداث زيادة جديدة في أسعار السلع. وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية، أن الحكومة ...Fri, 19 May 2017 06:58:56 GMT
-
شروط «الإسلاميين» لطرح مرشح في الانتخابات الرئاسية
كشف محمود عباس، القيادي السابق بحزب “النور” عن تخطيط الإسلاميين للدفع بمرشح مدني ينافس الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة، مقابل الحصول على ضمانات من ...Fri, 19 May 2017 06:58:56 GMT
-
5.2 مليار جنيه صافي مشتريات الأجانب بـ«البورصة» - محيطFri, 19 May 2017 09:29:16 GMT
-
«الصحة»: انخفاض المواليد خلال 2017 بـ94 ألف طفل
أكدت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان، أن عدد المواليد خلال الـ4 أشهر الأولى من عام 2017 شهدت انخفاضًا يفوق 94 ألف طفل. وأضافت مايسة، خلال حديثها ببرنامج ...Fri, 19 May 2017 10:09:37 GMT