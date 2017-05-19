اكد رئيس وفد الحكومة السورية إلى مفاوضات جنيف بشار الجعفري، إصرار دمشق على بحث موضوع محاربة الإرهاب، كاشفا أن بلاده تتعرض لنوعين من الإرهاب، الأول من الجماعات الإرهابية والأخر من الحكومات.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن الجعفري قوله - في تصريح صحفي بعد انتهاء آخر لقاء بين وفد الحكومة والمبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا في إطار مفاوضات (جنيف-6) - إنه يتحدث عن الإرهاب الذي تمارسه المجموعات الإرهابية، وإرهاب الحكومات في إشارة إلى الغارات الأمريكية والفرنسية والبريطانية على الأراضي السورية.

ورأي أن مذكرة أستانا حول مناطق تخفيف التوتر تتعلق بمناطق محددة ولا تتعلق بكل المشهد الجغرافي السوري، مشيرا إلى أن مفعول هذه المذكرة محدود فقط بالمناطق الأربع المتفق عليها، لافتا إلى أن آليات تنفيذ الاتفاق لم توضع بعد، مضيفا “نحن ننتظر أصدقاءنا وحلفاءنا الروس والإيرانيين كي يأتوا إلى دمشق ونتدارس معهم آليات تطبيق هذا الاتفاق”.