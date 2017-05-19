أشاد الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة بالاتفاق السياسي الذي توصلت له الأحزاب السياسية في ألبانيا، داعيا الحكومة والأحزاب للاستعداد للانتخابات التشريعية المقبلة.

وهنأت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني والمفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان -في بيان نقلت عنه شبكة “إيه بي سي” الأمريكية- الأحزاب السياسية على الاتفاق الذي وصفوه بأنه خطوة أولى محورية، مشددين على ضرورة تنفيذ الاتفاق في أسرع وقت ممكن للإعداد لانتخابات تجرى وفق المعايير الدولية.

وكانت الأحزاب توصلت - أمس - إلى تسوية لتأجيل انتخابات الشهر المقبل لمدة أسبوع بعد محادثات مكثفة توسط بها مسؤولون من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

يشار إلى أن المعارضة قاطعت البرلمان منذ فبراير الماضي وأعلنت -حينها- رفضها المشاركة في الانتخابات المقبلة خوفا من تلاعب حكومة ايدي راما بالأصوات.