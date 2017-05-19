

قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن جموع الفقهاء أكدوا أنه لا يصح صوم رمضان بدون نية، مسترشدًا بقول الحق عز وجل في كتابه الكريم: “وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ”، مشددًا على أنه لا يوجد عمل لله بدون نية.

وأشار خلال برنامج “وإن أفتوك”، المذاع على قناة”أون إي”، أن الإمام زفر من كبار أئمة الحنفية ذهب بأن يصح صوم رمضان بدون نية، على اعتبار أن صوم رمضان ركن من أركان الإسلام، حيث إن النية متوافرة بإيمان المسلم.