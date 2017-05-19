 Moheet on google
الجمعة 19 مايو 2017 06:50 مساءً
روابط سريعة
سعد الهلالي يوضح حكم صوم رمضان بدون نية
سعد الهلالي

سعد الهلالي يوضح حكم صوم رمضان بدون نية

2017-05-19 17:25:25


قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن جموع الفقهاء أكدوا أنه لا يصح صوم رمضان بدون نية، مسترشدًا بقول الحق عز وجل في كتابه الكريم: “وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ”، مشددًا على أنه لا يوجد عمل لله بدون نية.

وأشار خلال برنامج “وإن أفتوك”، المذاع على قناة”أون إي”، أن الإمام زفر من كبار أئمة الحنفية ذهب بأن يصح صوم رمضان بدون نية، على اعتبار أن صوم رمضان ركن من أركان الإسلام، حيث إن النية متوافرة بإيمان المسلم.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3