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انقطاع خدمات «تويتر»
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انقطاع خدمات «تويتر»

2017-05-19 17:15:56



أكدت قناة “إكسترا نيوز”، في نبأ عاجل منذ قليل، انقطاع خدمات موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في بعض دول العالم، دون تعليق الشركة عن أسباب التوقف.

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