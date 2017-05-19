

أكد الدكتور شوقي علام، مفتى الديار المصرية: إن المجموعات الإرهابية هي نبت شيطاني، لا يعلم لهم مدرسة ينتمون إليها أو مشايخ تربوا على أياديهم، لافتًا إلى أن تلك الجماعات ظهرت فجأة، ولا يوجد علم ديني راسخ في قلوبهم أو عقولهم.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج”حوار المفتي”، المذاع على قناة”أون لايف”، أن الإمام محمد الغزالي أنكر المنهج الذي تتبعه الجماعات الإرهابية المتطرفة وكان يعيب على الشباب الذي يتحمس لتلك الأفكار، وقال: “ننصح الشباب عند مواجهة المشكلات باللجوء للمتخصصين الذين درسوا العلم بقواعده ومناهجه وتربوا على أيدي المشايخ والفقهاء”.