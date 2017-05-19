واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي حملاته التفتيشية الموسعة على مستوى الجمهورية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وإعادة الانضباط للشارع المصري.

وأسفرت جهود تلك الحملات - التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار خلال 24 ساعة - في مجال قضايا المخدرات عن ضبط 256 قضية، وفي مجال التشكيلات العصابية عن ضبط 3 تشكيلات ضمت 9 متهمين ارتكبوا 8 حوادث سرقة، وفي مجال ضبط السيارات المسروقة عن إعادة 4 سيارات مسروقة.

كما نجحت قوات الأمن في مجال ضبط السجناء الهاربين عن ضبط 9 سجناء هاربين من السجون العمومية، و312 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة ، فضلا عن ضبط 20 متهما لاتهامهم بارتكاب أعمال بلطجة وسرقة بالإكراه.

وقامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وقامت بإخطار النيابات المختص لمباشرة التحقيق، وأكدت استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.