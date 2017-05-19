ضبط 256 قضية مخدرات و3 تشكيلات عصابية خلال 24 ساعة2017-05-19 16:53:36
واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي حملاته التفتيشية الموسعة على مستوى الجمهورية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وإعادة الانضباط للشارع المصري.
وأسفرت جهود تلك الحملات - التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار خلال 24 ساعة - في مجال قضايا المخدرات عن ضبط 256 قضية، وفي مجال التشكيلات العصابية عن ضبط 3 تشكيلات ضمت 9 متهمين ارتكبوا 8 حوادث سرقة، وفي مجال ضبط السيارات المسروقة عن إعادة 4 سيارات مسروقة.
كما نجحت قوات الأمن في مجال ضبط السجناء الهاربين عن ضبط 9 سجناء هاربين من السجون العمومية، و312 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة ، فضلا عن ضبط 20 متهما لاتهامهم بارتكاب أعمال بلطجة وسرقة بالإكراه.
وقامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وقامت بإخطار النيابات المختص لمباشرة التحقيق، وأكدت استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.
-
التحذير من «انتفاضة شعبية» كبرى في إيران - محيط
توقع مدير مركز الدراسات العربية الإيرانية، علي نوري زادة، أن تشهد عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، إقبالاً كبيراً، قد تصل إلى نسبة 65%. وأشار…Fri, 19 May 2017 09:39:33 GMT
-
إحالة 14 متهماً في «خلية الاغتيالات» للجناياتFri, 19 May 2017 08:55:57 GMT
-
البدري لـ«لاعبي الأهلي»: تعالوا نفتح صفحة جديدة
طلب حسام البدرى، المدير الفنى للأهلي، من لاعبى الفريق “طى” صفحة الماضى تماما ونسيان آخر تعادلين حققهما المارد الأحمر أمام الشرقية فى الدورى وزاناكو الزامبى بدورى ...Fri, 19 May 2017 08:26:36 GMT
-
اتفاق هام بين مصر و«صندوق النقد»
كشف مصدر حكومي، عن اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي، على تأجيل أي إجراءات، من شأنها إحداث زيادة جديدة في أسعار السلع. وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية، أن الحكومة ...Fri, 19 May 2017 06:58:56 GMT
-
شروط «الإسلاميين» لطرح مرشح في الانتخابات الرئاسية
كشف محمود عباس، القيادي السابق بحزب “النور” عن تخطيط الإسلاميين للدفع بمرشح مدني ينافس الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة، مقابل الحصول على ضمانات من ...Fri, 19 May 2017 06:58:56 GMT
-
البنك الدولي يمول «مشروعات مصرية» بـ200 مليون دولار
أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليا التنسيق مع البنك الدولى لتمويل برنامج “المشروعات كثيفة العمالة والتشغيل” بقيمة 200 مليون دولار حيث ...Fri, 19 May 2017 08:26:36 GMT
-
5.2 مليار جنيه صافي مشتريات الأجانب بـ«البورصة»Fri, 19 May 2017 09:29:16 GMT
-
«داعش» ينشئ خلية أسلحة كيماوية في سوريا
ذكرت مجلة “نيوزويك” الأمريكية -استنادا إلى أجهزة الاستخبارات الأمريكية - أن تنظيم “داعش”، الذي يتراجع في العراق وسوريا، يجمع خبراءه في الأسلحة الكيماوية في ...Thu, 18 May 2017 12:47:18 GMT
-
«الأرصاد»: مصر تعيش 4 فصول في يوم واحد
كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن أسباب الطقس المضطرب، االتي تعرضت له العديد من محافظات مصر، اليوم الخميس. وأكد المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، وحيد سعودي، أن ما شهده ...Thu, 18 May 2017 12:48:49 GMT