وزير قطاع الأعمال: خطة للانتشار الاستثماري في المحافظات2017-05-19 17:20:43
أكد الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام أن لدى الوزارة خطة للانتشار الاستثماري في المحافظات عبر شركاتها التابعة لقطاع الأعمال العام.
جاء ذلك خلال لقائه مع محمد بدر محافظ الأقصر اليوم (الجمعة) ، حيث بحثا فرص الاستثمار المتاحة بالمحافظة وخطتها في مجالات الاستثمار الصناعي والزراعي والسياحي والعقاري.
وأكد محمد بدر أن المحافظة تسعى إلى تنويع محفظتها من المشروعات ومجالات العمل لخدمة أغراض التنمية وألا تكون مقصورة فقط على السياحة، مشيرا إلى حاجة المحافظة إلى مشروعات استثمار عقارى وسكنى سياحى، نظرا لتزايد الطلب من الأجانب على الإقامة بالأقصر كما يوجد مخطط لإنشاء مركز دولى للمؤتمرات على أرض سافوى المملوكة لقطاع الأعمال العام بالتعاون بين المحافظة والوزارة.
وقال محافظ الأقصر إن هناك دراسة لإنشاء مدينة رياضية بالمحافظة، إضافة إلى المناطق الصناعية، وبصفة خاصة صناعة الأدوية، حيث تسعى المحافظة إلى إنشاء منطقة للصناعات الدوائية على غرار مدينة الأثاث بدمياط. مشيرا إلى تخصيص أرض لجامعة القاهرة لإنشاء كلية للهندسة، كما تسعى المحافظة للدخول فى مشروعات الطاقة الشمسية.
من جانبه ، قال الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام إنه من المقرر دراسة تلك المشروعات وإمكانية الاستفادة منها، للعمل عليها خلال الفترة المقبلة. مؤكدا ضرورة استغلال مساحة من أرض الهضبة لبناء مساكن للأجانب وجذبهم للأقصر للمعيشة، لافتا إلى أن أرض السلطانة ملك سيتم استغلالها مستقبلا واستغلال الأصول مع تنويع الاستثمار فى المحافظة، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من معهد إيجوث فى جذب الطلاب للدراسة.
وخلال الزيارة ، تفقد وزير قطاع الأعمال أعمال تطوير فندق “إيتاب” المملوك لشركة المعمورة إحدى شركات القابضة للسياحة حيث اشار الوزير إلى أن شركة المعمورة تتضمن محفظة استثمارية متنوعة، وتراجعت خسائرها من 18 مليونا إلى 4 ملايين جنيه بعد انتقال أصول خاسرة لها كانت مملوكة لشركة مصر للسياحة ولكنها طورت عبر خطط استثمارية.
من جانبه ، قال الدكتور مصطفى الصياد، رئيس مجلس إدارة شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية التابعة للقابضة للسياحة إحدى شركات قطاع الأعمال العام، انه تم انفاق 36 مليون جنيه لتطوير المشروعات السياحية الجديدة بالمحافظة مشيرا فى هذا الصدد الى ان فندق “نفتيس” 5 نجوم توقف عن العمل منذ 2010 وبعد نقل ملكيته من شركة مصر للسياحة للمعمورة انتهت أعمال التطوير وتم رفع كفاءة العمل، وبدأ العمل الفعلي به وأولى الرحلات السياحية عام 2016 وتبلغ 54 غرفة.
وتابع أن الشركة انتهت من عمليات التطوير الخاصة بفندقي شهرزاد وشهريار، إذ يبلغ عدد الغرف في كل من الفندقين 41 غرفة، وجرى تطوير شامل لهما بعد توقف منذ عام 2009.
واستطرد:”حققنا متوسط نسبة إشغال 65% ، وتصل أحيانا إلى 95% في المواسم، وحصلنا على 4 جوائز عالمية من جهات متخصصة في تقييم الأداء السياحي والفندقي.
وكان الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال، وصل أمس إلي مطار الأقصر الدولي ، وتوجه علي الفور إلي محافظة قنا لتفقد عدد من المشروعات والأعمال هناك واجتمع اليوم مع محافظ الأقصر ، وقاما بتفقد عدد من المشروعات.
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