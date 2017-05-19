عاد جيرارد بيكيه مدافع برشلونة للمشاركة فى تدريبات فريقه اليوم /الجمعة/ بعد تماثله للشفاء من فيروس المعدة الذي أبعده عن الفريق لأكثر من أسبوع.

وكان بيكيه قد غاب عن تدريبات برشلونة فى الأسبوع الماضي، حيث لم يشارك فى مباراة البارسا أمام لاس بالماس فى الأسبوع 37 من الدوري الإسباني، والتي فاز فيها النادي الكتالوني 4 / 1.

وغادر بيكيه المستشفى يوم الأحد الماضي حيث امتثل للراحة لمدة 4 أيام ليعود صباح اليوم للتدريب استعدادا للمشاركة فى مباراة إيبار يوم /الأحد/ القادم في إطار الجولة الاخيرة من الليجا الإسباني.

ويتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني برصيد 90 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الوصيف برشلونة، الذي يحتاج للفوز على إيبار في انتظار هدية من مالاجا، بتحقيق الفوز على النادي الملكي.