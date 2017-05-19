"كلوب": أتمنى أن يخلفني ستيفن جيرارد في تدريب ليفربول2017-05-19 16:45:06
أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي انه يتمنى أن يخلفه ستيفن جيرارد نجم الفريق السابق في تدريب فريق الريدز.
وكان كلوب قد تولى تدريب ليفربول منذ منتصف الموسم الماضي حيث قاده للوصول الى نهائي بطولة الدوري الأوروبي، كما يقترب الريدز الآن من العودة للنسخة القادمة من دوري أبطال أوروبا، بعد غياب عامين عن هذه البطولة.
وقال كلوب، في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت بيلد الألمانية “أتمنى ان يتولى ستيفن جيرارد تدريب ليفربول بعدي . لقد قلت له بالفعل اننى اريده ان يتولى مسئولية الفريق بعد رحيلى عنه”.
ثم أضاف قائلا “إنه كان لاعبا مذهلا . وانا اعتزم ان أقوم بكل شيء ممكن لمساعدته على تولي تدريب الفريق يومًا ما . إنّه شخص مسئول، ومستقبل ليفربول مرتبط بمستقبله”.
ولعب جيرارد في صفوف ليفربول خلال الفترة ما بين عامى 1998 و2015، قبل أن يرحل إلى نادى لوس أنجلوس جلاكسي الأمريكي، ثم أعلن اعتزاله في يناير الماضي ليتولى تدريب ناشئي الفريق الإنجليزي.
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