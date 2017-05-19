أكد الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أن القمة العربية الأمريكية المرتقبة فى الرياض الأحد المقبل، تعد فرصة كبيرة لتقريب وجهات النظر بين الدول العربية وأمريكا فى كثير من القضايا والملفات الهامة على الصعيدين الإقليمى والدولى مشيرا إلى أن العرب يجب أن يتفقوا على سيناريو واضح لحل أزمات اليمن وسوريا والعراق وليبيا.

أضاف أبو العلا فى بيان له اليوم، إنه بلاشك تريد أمريكا أن تنفتح على سياساة خارجية مختلفة فى عهد ترامب إلا أن هذه السياسة ستحقق مصالح أمريكا أولا لذا يجب أن نبادل أمريكا والغرب بنفس السياسات التى تضمن لنا تحقيق مصالح الوطن العربى ووقف نزيف الدماء المستمر وعودة الاستقرار مرة أخرى لأراضيه.

وتابع: الاحترام والتفاهم الواضح بين الرئيسين السيسى وترامب سيدفع الطرفين لحل كثير من القضايا وتبنى وجهات نظر تساعد على تغيير حقيقى فى كثير من الملفات.

ووجه أبو العلا رسالة للزعماء العرب قال فيها:” فى الاتحاد قوة وفى الفرقة ضعف...التفوا حول هدف واضح قوامه الحقيقي لم شمل العرب وتوحيد صفوفهم”.

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تسلم السبت الماضى دعوة لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية، التى ستعقد بالمملكة العربية السعودية، بحضور الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، 21 مايو الجارى، وذلك خلال استقبال الرئيس السيسى لـ عصام بن سعيد وزير الخدمة المدنية السعودى كما تلقى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكى “ترامب” لتأكيد دعوة مشاركته فى القمة.