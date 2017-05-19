برلمانى : القمة العربية الأمريكية فرصة كبيرة لتقريب وجهات النظر2017-05-19 16:37:57
أكد الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أن القمة العربية الأمريكية المرتقبة فى الرياض الأحد المقبل، تعد فرصة كبيرة لتقريب وجهات النظر بين الدول العربية وأمريكا فى كثير من القضايا والملفات الهامة على الصعيدين الإقليمى والدولى مشيرا إلى أن العرب يجب أن يتفقوا على سيناريو واضح لحل أزمات اليمن وسوريا والعراق وليبيا.
أضاف أبو العلا فى بيان له اليوم، إنه بلاشك تريد أمريكا أن تنفتح على سياساة خارجية مختلفة فى عهد ترامب إلا أن هذه السياسة ستحقق مصالح أمريكا أولا لذا يجب أن نبادل أمريكا والغرب بنفس السياسات التى تضمن لنا تحقيق مصالح الوطن العربى ووقف نزيف الدماء المستمر وعودة الاستقرار مرة أخرى لأراضيه.
وتابع: الاحترام والتفاهم الواضح بين الرئيسين السيسى وترامب سيدفع الطرفين لحل كثير من القضايا وتبنى وجهات نظر تساعد على تغيير حقيقى فى كثير من الملفات.
ووجه أبو العلا رسالة للزعماء العرب قال فيها:” فى الاتحاد قوة وفى الفرقة ضعف...التفوا حول هدف واضح قوامه الحقيقي لم شمل العرب وتوحيد صفوفهم”.
جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تسلم السبت الماضى دعوة لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية، التى ستعقد بالمملكة العربية السعودية، بحضور الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، 21 مايو الجارى، وذلك خلال استقبال الرئيس السيسى لـ عصام بن سعيد وزير الخدمة المدنية السعودى كما تلقى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكى “ترامب” لتأكيد دعوة مشاركته فى القمة.
-
التحذير من «انتفاضة شعبية» كبرى في إيران - محيط
توقع مدير مركز الدراسات العربية الإيرانية، علي نوري زادة، أن تشهد عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، إقبالاً كبيراً، قد تصل إلى نسبة 65%. وأشار…Fri, 19 May 2017 09:39:33 GMT
-
إحالة 14 متهماً في «خلية الاغتيالات» للجناياتFri, 19 May 2017 08:55:57 GMT
-
البدري لـ«لاعبي الأهلي»: تعالوا نفتح صفحة جديدة
طلب حسام البدرى، المدير الفنى للأهلي، من لاعبى الفريق “طى” صفحة الماضى تماما ونسيان آخر تعادلين حققهما المارد الأحمر أمام الشرقية فى الدورى وزاناكو الزامبى بدورى ...Fri, 19 May 2017 08:26:36 GMT
-
اتفاق هام بين مصر و«صندوق النقد»
كشف مصدر حكومي، عن اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي، على تأجيل أي إجراءات، من شأنها إحداث زيادة جديدة في أسعار السلع. وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية، أن الحكومة ...Fri, 19 May 2017 06:58:56 GMT
-
شروط «الإسلاميين» لطرح مرشح في الانتخابات الرئاسية
كشف محمود عباس، القيادي السابق بحزب “النور” عن تخطيط الإسلاميين للدفع بمرشح مدني ينافس الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة، مقابل الحصول على ضمانات من ...Fri, 19 May 2017 06:58:56 GMT
-
البنك الدولي يمول «مشروعات مصرية» بـ200 مليون دولار
أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليا التنسيق مع البنك الدولى لتمويل برنامج “المشروعات كثيفة العمالة والتشغيل” بقيمة 200 مليون دولار حيث ...Fri, 19 May 2017 08:26:36 GMT
-
5.2 مليار جنيه صافي مشتريات الأجانب بـ«البورصة»Fri, 19 May 2017 09:29:16 GMT
-
«داعش» ينشئ خلية أسلحة كيماوية في سوريا
ذكرت مجلة “نيوزويك” الأمريكية -استنادا إلى أجهزة الاستخبارات الأمريكية - أن تنظيم “داعش”، الذي يتراجع في العراق وسوريا، يجمع خبراءه في الأسلحة الكيماوية في ...Thu, 18 May 2017 12:47:18 GMT
-
«الأرصاد»: مصر تعيش 4 فصول في يوم واحد
كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن أسباب الطقس المضطرب، االتي تعرضت له العديد من محافظات مصر، اليوم الخميس. وأكد المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، وحيد سعودي، أن ما شهده ...Thu, 18 May 2017 12:48:49 GMT