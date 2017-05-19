 Moheet on google
الجمعة 19 مايو 2017 05:08 مساءً
روابط سريعة
برلمانى : القمة العربية الأمريكية فرصة كبيرة لتقريب وجهات النظر
دونالد ترامب

برلمانى : القمة العربية الأمريكية فرصة كبيرة لتقريب وجهات النظر

2017-05-19 16:37:57
محيط : انديانا خالد

أكد الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أن القمة العربية الأمريكية المرتقبة فى الرياض الأحد المقبل، تعد فرصة كبيرة لتقريب وجهات النظر بين الدول العربية وأمريكا فى كثير من القضايا والملفات الهامة على الصعيدين الإقليمى والدولى مشيرا إلى أن العرب يجب أن يتفقوا على سيناريو واضح لحل أزمات اليمن وسوريا والعراق وليبيا.

أضاف أبو العلا فى بيان له اليوم، إنه بلاشك تريد أمريكا أن تنفتح على سياساة خارجية مختلفة فى عهد ترامب إلا أن هذه السياسة ستحقق مصالح أمريكا أولا لذا يجب أن نبادل أمريكا والغرب بنفس السياسات التى تضمن لنا تحقيق مصالح الوطن العربى ووقف نزيف الدماء المستمر وعودة الاستقرار مرة أخرى لأراضيه.

وتابع: الاحترام والتفاهم الواضح بين الرئيسين السيسى وترامب سيدفع الطرفين لحل كثير من القضايا وتبنى وجهات نظر تساعد على تغيير حقيقى فى كثير من الملفات.

ووجه أبو العلا رسالة للزعماء العرب قال فيها:” فى الاتحاد قوة وفى الفرقة ضعف...التفوا حول هدف واضح قوامه الحقيقي لم شمل العرب وتوحيد صفوفهم”.

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تسلم السبت الماضى دعوة لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية، التى ستعقد بالمملكة العربية السعودية، بحضور الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، 21 مايو الجارى، وذلك خلال استقبال الرئيس السيسى لـ عصام بن سعيد وزير الخدمة المدنية السعودى كما تلقى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكى “ترامب” لتأكيد دعوة مشاركته فى القمة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3