اكد النائب أشرف عثمان عضو مجلس النواب ، أن هيئة السكك الحديدية بدأت تأخذ مسارها الصحيح، بعدما نبه الرئيس السيسي الى ضرورة البدء بتطويرها والارتقاء بالبنية التحتية لها وتطوير القطارات والمحطات حتى تتحول من هيئة خاسرة الى هيئة رابحة .

واشار في بيان له اليوم، الى ان الهيئة تخسر سنويا مليارات الجنيهات ولايمكن قبول استمرار هذا الوضع ودعمها بمئات الملايين شهريا لدفع رواتب موظفيها والحل تطويرها عبر خطة شاملة للنهوض بها.

وشدد النائب ان الارتقاء بهيئة السكك الحديدية سيعود بالنفع على ملايين المستخدمين لها ، مؤكدا ان الأولوية الاولى للارتقاء بتحسين الخدمة وتوفير عوامل الأمن والسلامة هو تجديد البنية التحتية والتى تتمثل فى تجديد وصيانة خطوط السكك الحديدية .